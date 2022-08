Que des CPU Engineering Sample soient sur la toile, ou plutôt la bay, en amont du lancement officiel n'est pas un phénomène nouveau. On se souvient qu'il y a longtemps, en 2008 surtout, on trouvait une quantité astronomique de CPU Intel ES Bloomfield LGA1366 aux enchères. Le géant bleu a mis fin à ces pratiques en cadenassant ses samples, et en les bloquant de tout usage via microcode distribué aux fabricants de cartes maman. Aujourd'hui, c'est un exemplaire ES d'un Ryzen 7000 qui s'est retrouvé en vente sur le site des 40 (millions de) voleurs. C'est une version préliminaire d'un 7600X, qui a un turbo maximal à 4.4 GHz contre 4.7 GHz sur les processeurs qui vont être présentés d'ici 5 jours au monde entier.

Jusque-là, rien d'anormal, ou du moins rien d'extraordinaire, surtout que les cartes mères ne sont pas là. Le vendeur assume son fonctionnement, mais il demeure imprudent. AMD peut facilement remonter à lui puisqu'il a mis en ligne des photos, incluant les références propres du CPU, sauf son QR Code. De plus, il demande l'équivalent de 1400 $ US pour un CPU qui reste bridé par rapport aux specs des 7600X, il faudrait être malade ou pété de thunes pour céder à ça, surtout à quelques encablures du lancement officiel. Pascal va vendre ses slips vintage FreeShit, alors que vous pouvez trouver des boxers "Armes Libres" propres pour bien moins cher !