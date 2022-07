Aux dernières rumeurs, ça n'a toujours pas changé, Zen 4 devrait arriver mi-septembre. Il faut dire que l'une d'elles provient d'AMD lui-même, comme sécurisation des informations, on fait rarement mieux que le premier concerné ! On sait que le chipset compagnon haut de gamme sera le X670E, et on ne doute pas une seule seconde que l'on sera inondé de modèles, tous plus ou moins de qualité. ASRock avait, le premier montré un exemplaire fini de l'une des ses gammes "milieu de catalogue", et on avait salué quelques innovations comme noté quelques incohérences. C'est au tour de MSi de dévoiler 4 cartes, à base du même chipset. Cela ne signifie pas qu'il n'y en aura que 4, ce sont juste 4 modèles appartenant à des séries différentes, d'entrée de gamme à haut de gamme.

On retrouve en bas la Pro Series, équipée de manière succincte, pas de chichis dans le refroidissement, peu de radiateurs pour les SSD M.2, c'est épuré et ça ne devrait pas coûter une blinde. Vient ensuite la Tomahawk, un peu plus équipée, mais avec un PCB noir mat donnant en tout cas un look plus "solide". Vient ensuite la MEG MPG Carbon, avec plus de radiateurs pour M.2, et enfin en haut de liste se trouve la MEG ACE. Si le socket AM5 ressemble au LGA1700 d'Intel, les attaches du refroidisseur, compatibles AM4 rappelons-le, sont toujours là, avec donc ce mélange visuel étrange, nous étions plus habitués à voir 4 trous autour du socket que 2 pattes. Voilà en tout cas qui vient renforcer la date.

Cliquez pour grossir !