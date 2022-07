no ragotz

Si vous ne vous souvenez pas du Raspberry Pi Pico, le bousin n’est autre qu’une version très très petite du fameux micro-ordinateur : format de 5,1 par 2,1 cm, double cœur Cortex-M0+ et tarif plancher de 3,50 € dans nos contrées, voilà de quoi remplir de bonheur les bidouilleurs des petits formats, typiquement dans le weareable. Cependant, un grand reproche avait été lancé par la communauté sur ce produit : son absence de connectivité sans-fil. Il n’en faut pas moins pour que la fondation Raspberry lance un nouveau modèle.

Enfin, calmez-vous sur la notion de nouveauté : le Raspberry Pi Pico W — pour Wireless — reprends exactement toutes les caractéristiques de son aîné, et rajoute une interface réseau Infineon CYW43439 en Wi-Fi4 (2,4 GHz seulement) connectée en SPI. Si jamais vous espériez améliorer la portée du bousin simplement, cela ne sera pas possible : l’antenne est intégrée en interne, sans possibilité d’extension : dommage… mais il faut bien faire des concessions quelque part. Par contre, la fondation reste fidèle à elle-même avec une documentation librement accessible et ô combien abondante !

Si le bousin est disponible dès aujourd’hui, son tarif en prend un coup : 6 $ contre 4 $ pour la version non connectée, cela représente 50 % d’augmentation du prix ! Pour autant, cela ne devrait pas affecter les bidouilleurs avides de projets loufoques tout à fait friands de ce genre de base matérielle. À voir ce que la communauté nous réserve ! (Source : MiniMachines)