Pour l'instant, les Core i3 sont les plus petits Alder Lake attendus, mais la découverte des radboxs Intel et notamment du modèle RS1 laisse penser qu'il y aura du Pentium et du Celeron. Pour autant, la fuite du jour est centrée sur les petits Core i3-12100 et i3-12300. Techniquement, ils seront identiques, avec 4 coeurs et 8 threads, des "Performance" uniquement, puisque sous le 12600K/KF, les coeurs-E disparaissent, ne restent plus que les Golden Coves, ce qui est mieux que les Skylake usés pendant plus de 5 ans. Ils seront épaulés par 12 Mo de cache L3, la différence se fera au niveau des fréquences.

Comptez 4.3 GHz maxi pour le 12100, atteint sur un seul coeur, et 4.4 GHz sur le 12300 dans les mêmes conditions. Les deux auraient été testés sur Cinbench R20 : le 12100 a atteint 649 et 3248 points en simple coeur et multicœurs, tandis que le 12300 a grimpé légèrement à 665 et 3318 points, dur de se démarquer avec juste 100 MHz d'écart. À titre d'exemple, le 5300G, qui est également un 4c/8t Zen 3, affiche 537 et 2766 points, voilà qui situe mieux la performance. Sur CPU-Z, les scores single et multi sont de 687.5 et 3407.9 pour le 12100, 702.4 et 3482.4 pour le 12300

Pour conclure, ces CPU devraient débouler avec le chipset compagnon B660, dont on sait qu'il sera castré, mais pas à quel niveau, même si le PCIe 5 semble être la cible privilégiée de la segmentation Intelienne. (Source Bilibili)