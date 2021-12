Alors qu'Intel a accompagné le lancement de ses Alder Lake par le chipset haut de gamme compagnon Z690, on commence à voir arriver, en tout cas à fuiter sur la toile, les cartes B660. Ce chipset plus mainstream, devrait donc être intégré sur des cartes mères moins onéreuses, toutefois on ne sait pas à quels endroits Intel va procéder aux coupes de segmentation : DDR5 ? PCIe 5 ?

chi11eddog, sur Twitter, a dévoilé une liste de cartes mères MSi B660, dont les prix varient de 119 à 259 dollars US. Il y en a pour tous les goûts donc, voici la liste :

MAG B660 Tomahawk WiFi : 259 $

MAG B660M Mortar WiFi : 239 $

MAG B660M Mortar : 219 $

MAG B660M Bazooka : 199 $

PRO B660-A : 209 $

PRO B660M-A-WiFi : 209 $

PRO B660M-A : 189 $

PRO B660M-G : 139 $

PRO B660M-B : 129 $

PRO B660M-E : 119 $

Ce qui remonte comme info, principalement, c'est l'absence, a priori, de modèles en DDR4. D'ordinaire, avec le Z690, les constructeurs ont fait le distinguo dans les libellés entre les cartes DDR4 et DDR5. Rien de cela avec la liste présente, à moins que MSi ne prépare une série avec DDR4, ce qui signifierait que la fuite du jour n'est pas exhaustive. Pour autant, il est difficile d'imaginer une PRO B660M-E avec DDR4 et une autre avec DDR5, sur ce segment d'entrée de gamme.

Le problème, actuellement, est à chercher du côté de la disponibilité de la DDR5, dont on sait que sa raréfaction est due à une pénurie de PMIC, ces puces embarquées censées réguler la tension.