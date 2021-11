MAJ 18:15 : Merci avoir Lym d'avoir fait remarquer qu'au moins un AIO sur le marché peut également être embêté pour son installation sur certaines des nouvelles cartes mères Z690. Il s'agit de la gamme Liquid Freezer II de chez Arctic. Heureusement, le problème n'est pas éliminatoire comme il peut l'être avec les gros ventirads. Le constructeur détaille la solution facile à mettre en oeuvre Merci avoir Lym d'avoir fait remarquer qu'au moins un AIO sur le marché peut également être embêté pour son installation sur certaines des nouvelles cartes mères Z690. Il s'agit de la gamme Liquid Freezer II de chez Arctic. Heureusement, le problème n'est pas éliminatoire comme il peut l'être avec les gros ventirads. Le constructeur détaille la solution facile à mettre en oeuvre sur son site . Celle-ci n'affecte en rien le bon fonctionnement de l'AIO. Les cartes mères concernées sont encore une fois quasi essentiellement de chez ASUS et de la gamme ROG Strix, à l'exception d'une de chez ASRock : ASRock Z690 Taichi

ASUS Prime Z690-A

ASUS PRIME Z690M-PLUS D4

ASUS ProArt Z690-Creator WIFI

ASUS ROG Maximus Z690 Formula

ASUS ROG Maximus Z690 Hero

ASUS ROG Strix Z690-A Gaming WIFI D4

ASUS ROG Strix Z690-E Gaming WIFI

ASUS ROG Strix Z690-F Gaming WIFI

ASUS ROG Strix Z690-G Gaming WIFI

ASUS ROG Strix Z690-I Gaming WIFI

Une information pour le moins importante si vous comptez réutiliser votre ancien ventirad pour votre nouvelle machine à base d'Alder Lake ! En effet, Noctua a mis a jour sa liste de compatibilité, qui met désormais en évidence que ses radiateurs NH-D15, NH-U12S et NH-U12A seront en fin de compte incompatibles physiquement avec certaines cartes mères Z690 et B660. Pour l'anecdote, oui, il n'y a encore aucune carte mère B660 sur le marché et Noctua a d'ailleurs dû s'en rendre compte, puisqu'il a entre-temps purgé sa liste des références B660 (et H670 aussi d'ailleurs) qu'il y avait mentionnée.

Les cartes mères incriminées sont principalement des références ROG Strix Z690-X de chez ASUS, mais les Z690I AORUS ULTRA et Z690I AORUS ULTRA DDR4 de GIGABYTE, et la Z690M-ATX/ax d'ASRock sont également concernées. À en croire la capture d'écran de Guru3D avant la purge de la liste, les ROG Strix B660-X Gaming et la TUF B660M-PLUS WiFi auront également des problèmes de compatibilités. Notons aussi que la ROG Maximus Z690 Formula était au départ indiquée comme étant incompatible, mais ne l'est plus aujourd'hui.

La magie du kit d'upgrade n'opérera pas sur toutes les cartes mères LGA1700.

Côté ASUS, les ventirads sont incompatibles en orientation standard à cause de la hauteur du cache en plastique du radiateur des VRM (fail...), mais une installation moins ordinaire à 90° reste possible — sauf pour les ROG Strix Z690-I Gaming WiFi (D4). Ceci est valide pour le NH-D15 et les NH-U12, à l'exception des deux références mentionnées dernièrement, qui peuvent accueillir un NH-U12 sans problème. Dans le cas particulier des ROG Strix Z690-G Gaming WiFi (D4), la compatibilité mécanique n'est pas problématique, mais un NH-D15 débordera sur le premier slot PCIe x16 et le rendra donc inutilisable.

Chez GIGABYTE, qu'il s'agisse d'un NH-D15 ou d'un NH-U12, les deux cartes mères susmentionnées seront tout bonnement incompatibles. Enfin, le problème est un peu autre pour la Z690M-ITX/ax d'ASRock, pour laquelle il faudra faire attention à n'y installer qu'un « nouveau » NH-D15 livré d'origine avec le kit de montage LGA1700. Noctua prévient que tenter d'y monter un « ancien » NH-D15 avec le kit gratuit NM-i17xx-MP83 présente un risque très important d'endommager la carte mère...

Clairement, ce sont des détails très importants à garder à l'esprit. Qui blâmer ? Intel ? Noctua ? Les constructeurs de cartes mères ? On aurait plutôt tendance à accuser ces derniers (enfin, surtout ASUS) et leur penchant pour des designs toujours plus imposants, avec un encombrement autour du socket qui semble favoriser l'installation d'un AIO plus que celle d'un gros ventirad. La question se pose maintenant aussi pour tous les gros ventirads des autres fabricants, il est en effet peu probable que Noctua soit le seul concerné. Morale de l'histoire, la compatibilité LGA1700 officielle d'un système de refroidissement n'est pas synonyme de compatibilité avec toutes les cartes mères LGA1700.