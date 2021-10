ASUS aime les sousous, c'est une évidence. Après avoir "démocratisé" les cartes mères mainstream à plus de 600 €, la firme a continué avec des prix dépassant le millier d'euros, et cela pourrait avoir donné des idées aux autres. MSi avec ses Godlike, ASRock avec ses AQUA, GIGABYTE avec ses Xtreme, y en a pas un qui n'a pas proposé un modèle "premium" à prix ahurissant. Pour autant, on était loin d'avoir tout vu, car la Maximus Z690 EXTREME GLACIAL vaut son pesant d'or. Pour 2300 €, vous aurez ce qui se fait de mieux chez ASUS, mais en avez-vous besoin ? Ce marché de niche dans la niche comporte une nouvelle venue dont le point central est la présence d'un waterblock intégral CPU+VRM d'origine EKWB, et on sait qu'usiner un tel block spécifique coûte des ronds, puisque produit en petit volume.

Autre point important, il y a 24+1 VRM, 105A pièce, forcément ça apporte de la sécurité et de la longévité, d'ordinaire on est sur du 50 ou 60A. La partie connectée est aussi soignée, avec un Intel 2.5 GbE, un AQtion 10 GbE, du WiFi 6E Marvell, et de la dent bleue 5.2. Le reste est du PCIe 5.0, et du Thunderbolt 4, à ce prix c'était obligatoire. Le son est confié à un Realtek ALC4082 renforcé par un DAC ESS ES9018Q2C. Enfin, il y a un écran OLED de 2" (donc 5.5 cm de diagonale) qui affiche trucs que vous choisirez, juste en arrière du panneau arrière.

Au final, la firme a mis tout ce qu'elle pouvait et savait faire, c'est comme les pizzas calzone, il y a de tout dedans même si vous n'aimez pas tous les ingrédients. Mais quand même, à 2300 €, il faudra bien analyser ses besoins, ou alors ne pas avoir de souci de pognon. Car derrière, il faut penser au circuit de watercooling pour y intégrer la carte maman. C'est parti, on ouvre le CDHThon !