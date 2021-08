Encore une preuve, s'il y en avait besoin, que la plateforme basée sur Alder Lake approche ! Q3 ou Q4 2021, mais cette année sûrement ! Si on sait qu'elle inaugurera diverses nouveautés, à commencer par le 10 nm mainstream, la DDR5, le principe big.LITTLE avec des coeurs P(erformance) pleine puissance et E(fficiency) plus modestes, on sait aussi qu'elle ne dépassera pas, à priori, 8 coeurs P. Nous attendrons bien entendu des tests pour savoir ce que ça vaut, face aux Ryzen 5000 et pourquoi pas face aux Zen 3+ (s'ils arrivent un jour avant Zen 4), mais d'ores et déjà certaines marques commencent à lister leurs modèles. C'est ainsi qu'ASrock et NZXT ont déjà un catalogue prévu, en Z690, H670, B660 et H610. De voir les deux ensemble n'est pas une surprise, puisque les cartes mères de NZXT sont usinées par ASRock, quasiment systématiquement un relooking d'une référence déjà existante chez le CulCailloux.

Voici donc à quoi s'attendre selon nos confrères de VDCZ.

• Z690

NZXT N7-Z69XT, N5-Z69XT

ASRock Z690 PG Velocita, Phantom Gaming 4, Phantom Gaming 4/ax, M Phantom Gaming 4, PG Riptide, Phantom Gaming-ITX/TB4, Extreme, Extreme WiFi 6E, Steel Legend, Stell Legend WiFi 6E, Pro RS/D5, Pro RS, Pro 4, C/ac, C/ax, C/D5, M-ITX/ax



• H670

ASRock H670 PG Riptide, Steel Legend, M Pro4, M-ITX/ax



• B660

B660 Pro4, Steel Legend, M Steel Legend, Pro RS, M Pro RS, M Pro RS/ac, M Pro4, M Pro4/ac, M HDV, M-C, M-ITX/ac



• H610

H610M-HDV/M.2, M-HDV, M-HVS, M-ITX/ac

Si vous aviez peur d'en manquer, normalement vous devriez trouver votre bonheur là-dedans. Encore faut-il vouloir franchir le pas de ces nouveautés, et à quel prix !