Pour une fois, ce n'est même pas une fuite, mais une information bien officielle tout bonnement tirée des derniers pilotes de chipset pour Intel, qui dans leur version 10.1.18836.8283 contiennent d'ores et déjà le nécessaire pour le support des futurs chipsets devant accompagner la génération de CPU « hybride » Alder Lake attendue cet automne. Au passage, pour découvrir les dernières informations 100 % officielles sur cette architecture doublement nouvelle, c'est par ici.

Dans cette longue liste (raccourcie) du fichier AlderLake-PCH-S détaillant le futur portfolio de solutions desktop d'Intel, on découvre une gamme mainstream menée par le flagship Z690, suivi d'un H670 et B660 pour le milieu de gamme, et un H610 pour servir le bas du tableau. En somme, pas vraiment de surprise, la nomenclature est dans la continuité parfaite de l'existant et l'ont peut donc s'attendre à une segmentation assez semblable. Naturellement, des variantes Q et W — généralement les chipsets les mieux équipés du lot et avant tout destinés aux entreprises — existeront également, il s'agira des chipsets Q670, W680 et W685. Enfin, les versions des puces supputées prévues pour le marché « embedded » sont aussi mentionnées dans le tas, elles seront a priori au nombre de trois et se nommeront tout simplement R680E, Q670E et H610E. Évidemment, aucun de ces noms ne nous apprend absolument rien sur les fonctionnalités qu'il faut en attendre. Pour cela, il faut encore attendre un peu.

Le point le plus important est sans aucun doute la présence d'un chipset X699, une dénomination traditionnellement propre au segment HEDT et pour de grosses cartes mères suréquipées, domaine qu'Intel a toutefois largement délaissé ces dernières années, sans doute bien mis à mal par Threadripper et EPYC. Le dernier chipset HEDT en date d'Intel est le X299, il était sorti en 2017 avec Skylake-X - soit une éternité - et n'était alors pas grand chose de plus qu'un Z170/270 renommé avec des fonctionnalités identiques. Il avait seulement été « rafraichit » en 2019 en l'occasion de l'arrivée de Cascade Lake X, le refresh de Skylake-X.

Bref, l'apparition de ce X699 laisse entendre qu'Intel est bel et bien sur le point de faire son retour sur le marché HEDT avec une vraie succession, et cela se fera normalement avec Sapphire Rapids et ses Xeon à base de chiplets, leur PCIe 5.0 et leur DDR5 - sujet qu'Intel a abordé lors de l'Architecture Day 2021, sans pour autant déjà détailler la future gamme. L'objectif étant de lutter avec les plus gros CPU d'AMD, ça devrait certainement envoyer du pâté et logiquement couter une blinde... (Source)