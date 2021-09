Novembre 2021 semble loin, mais il semblerait déjà que certains samples se baladent dans la nature. Cela implique forcément des cartes mères et de la DDR5 toutes autant disponibles sur le marché du copinage ou parallèle. Le Core i9-12900KF, l'i7-12700KF et l'i5-12600KF arborent des configurations entre Coeurs-P et coeurs-E différents, respectivement 8+8, 8+4 et 6+4, en sachant que les coeurs-P profiteront aussi de l'Hyperthreading. Ces processeurs KF, donc overclockables et sans iGPU, auraient été testés sur des benchs dont voici la liste :

• Cinebench R23 mono+multiCPU

• x264 FHD, x265 HD, HWBot x265

• Blender (bmw27, classroom, fishy_cat et koro)

• PCMark 10 (+Essentials, Productivity, Digital Content)

Vous noterez que les scores ne sont pas officiels, ils sortent même de loin, du site sakhtafzarmag qui sort pour la première fois du bois, aussi nous ne prendrons pas les résultats comme argent comptant. Dans ce qui est montré, le 12900KF est au combat avec le Ryzen 9 5950X, et le gagne souvent, le 12700KF en fait de même avec le 5900X, le 12600KF emplâtrerait le 5800X et le 11700K. Le seul test où Alder Lake serait sans concurrence, serait Cinebench R23 sur le score monoCPU, entre 1900 et 2000 selon la référence, là où le 11900K serait à moins de 1700 et le plus performant du reste du panel.

La Hype monte, car avec peu de coeurs-P, nous ne savons pas comment les logiciels perçoivent Alder Lake, est-ce que les coeurs-E viennent prêter main-forte ? Intel aurait-il réussi à autant augmenter son IPC, fréquences et autre cache au point de venir par exemple taper le 5950X pourtant pourvu de 16 coeurs et 32 threads ? À surveiller !