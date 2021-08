Samsung a récemment balancé son fameux Odyssey G9 Neo pour les joueurs et pour le plus grand plaisir de ceux qui savent que faire d'un tel outil, du moins jusqu'à ce qu'ils eurent découvert que Samsung a malheureusement répété les erreurs du passé et qu'ils vont d'abord devoir essuyer les plâtres en tant qu'acquéreurs de la première heure. En parallèle, n'oublions pas que Samsung fait de l'écran 49 pouces depuis un bon moment et possède déjà à ce jour un petit bouquet d'écrans dans ce format. Par sa dalle très/trop incurvée et son style futuriste pas très business-like, un Odyssey ne conviendra évidemment pas à tout le monde dans le monde du travail, et c'est bien pour ça que le fabricant continue aussi à proposer des alternatives comme le nouveau S49A950UIU.

On retourne ici un peu aux origines de l'écran 49 pouces chez Samsung, avec une dalle incurvée 1800R, mais toujours dans une définition « 5K » 5120 x 1440 et des caractéristiques qui le font tout de même beaucoup ressembler au C49RG90 de 2019. Le constructeur s'est aussi contenté de la certification minimale pour le HDR et semble n'a voir opté pour aucune pouvant attester d'une éventuelle compatibilité G-Sync ou FreeSync. En effet, clairement pas un modèle destiné aux joueurs. Par contre, le S49A950UIU confirme son penchant pour le monde du travail avec la présence d'un commutateur KVM et une connectique relativement complète, incluant un port Ethernet LAN et de l'USB-C pouvant fournir jusqu'à 90 W.

Enfin, les premiers référencements le positionnent à 1250 €, ce qui correspondait au MSRP du C49RG90 de 2019 et au prix de l'Odyssey G9 premier du nom actuellement pratiqué en magasin. Samsung n'est toutefois pas seul sur ce segment, puisque Philips également y est actif avec des 49 pouces équipés d'un commutateur KVM et qui sont assez abordables, mais ayant une connectique un poil moins complète. Le dernier en date est le 498P9Z annoncé en juillet (un peu plus orienté gaming, cela dit), fonctionnant à 165 Hz avec adaptive-sync, mais dont le tarif n'est toujours pas connu. Et n'oublions pas AGON by AOC et son dernier-né AG493UCX, qui n'a pas grand-chose non plus à envier à l'alternative Samsung ni sur le plan technique ni tarifaire. (Source)