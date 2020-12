La sortie des derniers CPU AMD ne s'est pas accompagnées par un nouveau chipset, toutefois les fabricants en ont profité pour rafraichir leurs gammes de cartes mères disponibles, afin de corriger quelques points ou de mieux segmenter le marché. Si nous sommes habitués au quatuor habituel ASUS/MSI/GIGABYTE/ASRock, un autre intervenant asiatique est présent et commence à se faire un petit nom en Europe : Biostar. Et celui-ci dispose déjà de quelques références sur le chipset B550, mais il apporte cette fois une référence plus proche du milieu de gamme de la concurrence : la B550M Silver.

À première vue, nous sommes sur une carte très proche des modèles dits gaming, avec un look un peu plus travaillé et un refroidissement correct pour l'alimentation. Nous retrouvons ici un modèle équipé de 10 VRM DrMos, qui doit suivre la même architecture que la B550GTQ, autrement dit 6 phases pour le CPU et 2x2 phases pour le SoC, le tout utilisant les dernières puces de chez Renesas, ce qui n'est pas rien tout de même. La connectique reste basique mais suffisante, avec 4 ports USB 3.2 gen1, 2 ports USB 3.2 gen2 (type A + C) et 2 ports USB 2.0, ainsi que de la vidéo et l'ajout de prises antennes pour le Wi-Fi. Celui-ci n'est pas fourni d'ailleurs, mais un port M.2 key E permettra de choisir le module désiré, les câbles pouvant supporter jusqu'à la 6ème itération du réseau sans-fil. Réseau toujours, la carte embarque une puce Realtek Ethernet de 2,5 Gb/s.

L'audio semble par contre être allégé, toutefois la qualité sonore des cartes de ce segment n'est pas toujours au rendez-vous, et il est préférable de gagner quelques euros pour remettre une carte son dédiée par la suite. Car le tarif annoncé est assez intéressant pour du B550, avec un MSRP - hors taxe - de 125 €en Europe, pour une disponibilité autour du début 2021.