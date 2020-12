MAJ 27/12 : AGESA 1.1.0.0 Patch D pour toutes les cartes mères X470, enfin ! Merci à Xenesys pour l'alerte.

MAJ 25/12 : arrivée : arrivée de l'AGESA 1.1.9.0 pour deux modèles : B550M Mortar et B550M Mortar WiFi, premières servies avec l'intégration du PBO2 et un meilleur support du ReSize BAR avec les GPU Nvidia. Entre temps, la B450 Gaming Pro Carbon AC a également obtenu l'AGESA 1.1.0.0 Patch D - c'était la dernière des B450 encore à l'AGESA 1.0.0.6.

MAJ 21/12 : distribution de l'AGESA 1.1.0.0 Patch D avec support du Re-size BAR pour les modèles B450 Gaming Pro Carbon AC, B450M Bazooka Max WiFi, B450-A Pro Max, B450M Pro-VDH Max et B450M-A Pro Max. Toujours rien pour le catalogue X470 de MSI, visiblement un peu négligé chez ce constructeur.

On vous épargnera évidemment le gros blabla (ou pas) de notre news d'introduction de samedi, dans le cadre de notre tournée des mobales de chaque constructeur et des BIOS pour faire un état des lieux de la compatibilité avec les derniers processeurs chez AMD, ou encore le Smart Access Memory, et tenter d'en suivre l'évolution au fil des prochaines semaines. On avait donc pu constater qu'il n'y avait plus lieu de s'interroger sur le support des Ryzen 5000 et des APU Renoir chez ASRock pour son catalogue X570, B550, X470 et B450. Absolument toutes les références de ces gammes peuvent désormais accueillir un processeur de la dernière génération desktop, moyennant une mise à jour du BIOS, un détail à surveiller si votre carte mère ne fait pas partie d'un stock très récent et livré au moins avec l'AGESA 1.0.8.0. En ce qui concerne le Smart Access Memory, le support était encore assez disparate, mais il arrive au compte-goutte, pas forcément dans un ordre logique (du moins pour nos yeux).

Passons maintenant chez MSI, dont le catalogue est au moins aussi large que celui d'ASRock. Si l'on s'en tient strictement aux différentes dates de publications des BIOS, on peut en déduire que tout le catalogue X570, B550 et A520 est compatible Ryzen 5000, Renoir desktop et SAM, et profite par conséquent de l'AGESA 1.1.0.0 Patch D. On remarque d'ailleurs que MSI a été bien plus réactif qu'ASRock pour la distribution de cette version de l'AGESA dans cette gamme. En effet, le constructeur avait été le premier à activer le Smart Access Memory pour son catalogue 500. Enfin, MSI indique aussi clairement s'il s'agit ou non d'un bios bêta sur la page de téléchargement.

En ce qui concerne les mobales de la génération précédente, c'est un peu plus fragmenté. Quelques modèles X470 et B450 - et pas forcement les plus petits - sont encore bloqués à l'AGESA 1.0.0.6, c'est-à-dire sans support des Ryzen 5000, arrivé à partir de la version 1.0.8.0 ! Il s'agit des cartes non-MAX. On rappelle que les versions MAX embarquent une puce EEPROM plus grande, afin de contourner le problème de support des générations précédentes de CPU AM4, ayant obligé d'en abandonner certains au profit de Zen 2. MSI les mettra-t-il à jour comme il a promis de le faire avant la fin du mois ? On verra bien. En attendant, les modèles MAX de série 400 ont tous reçu l'AGESA 1.1.0.0, parfois avec le Patch D.

Et le reste, X370 et B350 ? Rien, nada ! AMD a récemment encore rappelé que ce sera niet pour Zen 3 sur ces plateformes, n'espérez donc rien d'officiel, ce qui ne veut pas dire que les constructeurs n'auraient pas tenté l'expérience en interne. Mais il n'y a que du côté d'ASRock qu'on a entendu parler de BIOS Alpha (potentiellement le travail de moddeurs, et non du constructeur lui-même) pour activer ce support. On dirait qu'il va donc bien falloir se faire une raison tôt ou tard...

MSI - chipsetS 500 33 réferences 9 x570 19 B550 5 A520 Quoi dedans ? MEG X570 GODLIKE Màj AMD AGESA Combo-AM4 V2 1.1.0.0 patch D MEG X570 ACE MEG X570 UNIFY MPG X570 Gaming Pro Carbon WiFi MPG X570 Gaming Edge WiFi MPG X570 Gaming Plus MAG X570 Tomahawk WiFi Prestige X570 Creation X570-A PRO MPG B550I Gaming Edge MAX WiFi MEG B550 UNIFY-X Pas de description... MEG B550 UNIFY Pas de description... MPG B550 Gaming Carbon WiFi Màj AMD AGESA Combo-AM4 V2 1.1.0.0 patch D MPG B550 Gaming Edge WiFi MPG B550i Gaming Edge WiFi MPG B550 Gaming Plus MAG B550 Tomahawk MAG B550 Torpedo MAG B550M Mortar (+WiFi) Màj AMD AGESA Combo-AM4 V2 1.1.9.0 MAG B550M Bazooka Màj AMD AGESA Combo-AM4 V2 1.1.0.0 patch D A520M-Pro-VH Pas de description... A520M PRO-C Dash

Màj AMD AGESA Combo-AM4 V2 1.1.0.0 patch D MAG A520M Vector WiFi A520M Pro A520M-A Pro NOTE AMD AGESA Combo-AM4 V2 1.0.8.0 = Support Ryzen 5000 AMD AGESA Combo-AM4 V2 1.1.0.0 = Optimisation de la compatibilité Renoir et Ryzen 5000 AMD AGESA Combo-AM4 V2 1.1.0.0 Patch C = amélioration stabilité et compatibilite mémoire AMD AGESA Combo-AM4 V2 1.1.0.0 Patch D = Support Resizable BAR (Smart Access Memory, SAM)