Avec l'arrivée des Ryzen 5000 (notre test !) et des APU Renoir 4000 sur desktop, les BIOS se sont quelque peu suivis ces dernières semaines. D'abord avec l'AGESA ComboAM4 1.0.8.0 dont le rôle était d'activer le support des Ryzen 5000 et permettre à une machine de démarrer avec l'un des nouveaux processeurs. Mais pour une compatibilité optimale, c'est bien le BIOS suivant 1.1.0.0 qu'il faut impérativement installer, celui-ci apporte également le support des CPU Renoir, tandis que les deux patchs C et D procèdent à des ajustements d'agrément, comme l'activation du Resizable BAR avec le Patch D suivant le lancement des premières Radeon RX 6000.

Les cartes mères de série 500 ont logiquement été servies en premières, mais les dernières semaines ont également été marquées par la distribution des premiers BIOS pour les prédécesseurs de série 400 et qui sont finalement arrivés plus tôt qu'anticipé. AMD avait annoncé une "période" butoir de janvier 2021 pour la publication des premiers BIOS bêta devant permettre l'installation de Zen 3 sur chipset 400 chez tous les constructeurs, on aurait pu penser qu'ils allaient prendre leur temps, mais la majorité d'entre eux a déjà commencé à faire son travail, et ce ne sont pas les nombreux propriétaires d'une plateforme 400 qui s'en plaindront !

Au passage, ces BIOS infusés du dernier AGESA 1.1.0.0 auraient également déjà activé l'option du Resizable BAR, censé être exclusif aux mobales 500. Au depart, on ne pouvait trop savoir si ça restera, ou si une mise à jour subséquente retirera l'option, comme ce fut le cas avec les manigances du PCIe 4.0 pour les cartes mères 400. L'été 2019, la majorité des constructeurs avaient expérimenté avec la dernière norme PCIe sur les plateformes 300/400, parfois avec succès, mais AMD avait maintenu le fil rouge et l'exclusivité du PCIe 4.0 aux cartes mères 500. Officiellement, AMD n'a encore rien dit au sujet du support du Resizable BAR sur les cartes mères 400, mais plusieurs constructeurs ont officiellement dit que l'AGESA 1.1.0.0 Patch D activant le SAM sera bel et bien distribué pour tout leur catalogue 400 respectif...On dirait donc bien que c'est définitif.

Enfin, vient aussi l'histoire de la compatibilité des Ryzen 5000 sur chipset 300, beaucoup ayant du mal à imaginer une vraie bonne raison pour que celle-ci soit impossible, autre que d'avoir suffisamment de place dans la puce BIOS ou la volonté d'AMD de segmenter sa gamme. Élargir le support représente aussi plus de travail et une source potentielle d'emmerde en plus, on pourrait comprendre qu'AMD veuille limiter les efforts aux plateformes plus récentes et qui y sont en principe mieux préparées. Bien entendu, ce n'est pas ce qui a empêché du monde de tenter l'expérience !

Rapidement, une carte mère A320 de chez ASRock avait été associée avec un 5950X, et il parait que ça marchait ! Plus récemment encore, toujours chez ASRock, la même chose, mais sur une X370 Taichi. Pour cette dernière, le BIOS est d'ailleurs disponible publiquement en ligne sur jzelectronic.de, mais on ne peut que déconseiller son usage. Il n'est pas distribué directement par ASRock et il s'agit d'un BIOS Alpha, allez donc savoir si c'est vraiment le constructeur qui en est l'auteur. Ce BIOS pourrait simplement être une version modifiée d'un firmware existant. Apparemment, plusieurs courageux auraient simplement aussi flashé le BIOS d'une X470 Taichi sur la variante X370 pour activer le support des Ryzen 5000. Le fait que ça démarre et fonctionne en apparence normalement ne veut évidemment pas dire que tout fonctionne vraiment comme prévu... Par ailleurs, AMD a encore une fois reconfirmé à Tom's Hardware US que cette compatibilité tant recherchée entre Ryzen 5000 et chipset 300 ne fait toujours pas partie de ses projets ! Point final ?