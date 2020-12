Ce ne sera pas le premier coup du fabricant, puisqu'ASRock a déjà fait un partenariat pour la plateforme Z490 avec NZXT pour fabriquer la dernière N7, que nous avons testée au sein du comptoir. Cependant, il y a du nouveau puisque la plateforme visée est l'AM4 de chez les rouges, avec un remake du modèle haut de gamme Taichi au goût d'un autre fabricant connu pour ses périphériques : Razer. Et nous avons le droit à deux modèles - quasiment identiques - avec une carte B550 et une carte X570 Taichi Razer Edition, basée sur la même ADN, avec pour différence principale le chipset - et la ventilation pour le X570 -, toutefois quelques petits détails seront présents aussi.

Ainsi nous retrouvons une alimentation voulue comme solide pour supporter les plus gros CPU de chez AMD, avec pas moins de 16 phases - nous ne savons pas si elles sont dédoublées ou non, Intersil proposant des modules PWM pouvant le faire - basées sur des VRM tenant 50 A chacune, soit près de 800 A disponible en pointe. L'intérêt est de mieux répartir la chauffe sur les modules d'alimentation lors de l'utilisation d'un Ryzen 5950X par exemple. Au-delà de la puissance brute, la connectique diffère un peu entre les deux cartes, puisque le modèle X570 contient 3 ports M.2 en PCIe 4.0 contre 3 ports M.2 PCIe 3.0 pour la B550, ainsi qu'un port PS/2 sur la X570 qui est troqué contre un DP 1.4 en plus sur la B550.

De plus, le circuit audio est plus qualitatif sur le papier pour la version X570, qui utilise un DAC ESS SABRE9218 - avec amplificateur intégré - en plus de condensateur WIMA, lorsque la version B550 n'aura le droit qu'au traditionnel amplificateur dédié. Toutefois, la base sera la même, avec un chipset audio Realtek ALC1220 et une alimentation dédiée. Pour le réseau, ASRock propose du marketing à base de puces Killer, que ce soit pour l'Ethernet en 2,5 Gb/s ou le Wi-Fi 6, il n'est pas improbable que les deux puces soient des modèles Intel avec un autocollant différent. Enfin, Razer oblige, le RGB est de la partie avec une compatibilité Chroma, ce qui pourra être intéressant si vous avez un écosystème de périphériques chez le fabricant. Actuellement, la date de sortie et les tarifs ne sont pas connus, mais probablement qu'il seront autour des cartes Taichi actuelles.