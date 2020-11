LE Z490 blanc et épuré de chez NZXT

Le chipset Z490 n'est pas la plus grosse innovation chez Intel, mais il a accompagné l'arrivée de nouvelles cartes mères chez les différents fabricants, qui se sont permis de sortir des modèles avec un vrai travail sur le design et l'aspect visuel. Si nous sommes habitués en France au quatuor de fabricants habituels, quelques acteurs font leur apparition ces dernières années dans nos provinces, notamment avec NZXT, qui a décidé de sortir ses propres cartes mères, et ce depuis 2 générations de chipset chez Intel. Ce sera donc la troisième itération pour le constructeur, qui présente sa carte N7 Z490, que le Comptoir a testée pour vous, afin de voir ce que vaut l'outsideur.

• Côté street price, ça dit quoi ?