Si hier représentait le grand jour de la sortie des fameux processeurs « XT » de chez AMD — une série gagnant 100 ou 200 MHz par rapport à leur penchant en version « X » — cela n’était pas la seule chose qu’AMD avait sous sa manche. En effet, outre l’overclock d’une architecture Zen2 connue comme récalcitrante à ce sport, AMD avait autre chose dans sa manche.

En effet, comme vous avez pu le constater, les tests du B550 sont de sortie, avec une disponibilité immédiate des cartes mères, mais ce n’est pas tout : AMD a également officialisé son A520, un chipset pour l’entrée de gamme. Mis à part les précédentes fuites à ce sujet, nous ne savons pas grand-chose de plus, si ce n’est que tous les fabricants (ASRock, ASUS, Biostar, Colorful, GIGABYTE, et MSI) sont actuellement occupés à concevoir les mobales équipées, et que ces dernières devraient arriver pour juillet. Avis aux amateurs de configurations à petit budget ?