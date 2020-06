Les fans de la saga Star Wars, qu'elle soit très ancienne avec les épisodes 4, 5 et 6, relativement ancienne avec les épisodes 1, 2 et 3, ou très récente même si surajoutée avec les 7, 8 et 9, ont toujours le coeur partagé entre les gentils et les méchants. Si l'Empire est quand même un sacré troupeau de psychopathes, les rebelles sont à la limite du Bisounours. Mais quand même , ce qui met tout le monde d'accord, ou presque, c'est que Dark Vador, c'est la classe à Dallas !

Dans cette série, les combats dans l'espace occupent une part importante, et on a tous, un jour, rêvé de piloter un de ces engins spatiaux, et tremblé devant l'imposante stature d'un croiseur interstellaire. Des jeux qui ont mis en avant ça ont existé, mais aucun ne l'a fait avec les capacités de nos machines actuelles. Le 2 octobre prochain, SW Squadrons vous le permettra, sur Origin, Steam et EGS. Il mettra aux prises 5 vaisseaux de l'Alliance contre 5 autres de l'Empire, et une fois dézingués, il faudra pulvériser le gros vaisseau mère. La déception actuellement, c'est le petit nombre en versus, 5 contre 5, c'est peu. Mais Motive est aux commandes, et voilà un trailer qui utilise le moteur du jeu, sans montrer du gameplay. Oui, c'est plus un teaser, ce serait même un semi-trailer !