Alors que les microcode apportant les correctifs pour CrossTalk ont été distribués en amont de leur divulgation officielle, voilà qu’Intel nous sort une drôle de nouvelle version. En effet, pour l’architecture Skylake (en révision SKL U, Y, H, S et U23e uniquement, exit donc Kaby Lake et ses suites, tout comme la scalable platform), un second microcode vient de paraître, nommé 20200616.

Évidemment, aucune communication n’a été effectuée quant aux correctifs apportés par cette mise à jour, néanmoins de nombreux rapports de bug concernant des distributions Linux se figeant après application du microcode corrigeant CrossTalk — le précédent, donc — tendraient à penser que cette révision n’est en fait qu’un hotfix corrigeant ce souci. Si, d’un côté, nous saluons la rapidité de réaction des bleus, il aurait toutefois mieux valu que le correctif sorte directement sans bug, surtout sachant que le premier cité a eu une période de gestation étendue de plus de deux ans ! Contacté à ce sujet, Intel n'a pas encore donné répose. (Source : Phoronix)

Un bond en avant, oui, mais vers quoi ?