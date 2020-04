Décidément, le service communication de certains fabricants a du mal à retenir les fuites - n'y voyez aucun mauvais jeu de mots - sur les modèles de cartes mère Z490 et leurs caractéristiques. Il faut dire que la nouvelle génération prévue par Intel est vue de manière très sceptique, tant la consommation prévisionnelle fait peur. Si nous avions vu le bas du panier de chez ASUS et l'augmentation des VRM sur leurs cartes, nous avons aujourd'hui le droit à un leak sur le haut de gamme ROG Maximus XII, qui dispose de quatre cartes mère aux caractéristiques papier... phénoménales et un poil - voire trop - sur dimensionnées :

Modèle Extreme Formula Hero Apex Fréquence DDR 4800 MHz 5000 MHZ Nb couches PCB 8 8 8 6 Nb VRM 16 16 14 + 2 16 Ports PCIe 2 x PCIe 3.0 x16 1 x PCIe 3.0 x4 3 x PCIe 3.0 x16 1 PCIe 3.0 x1 3 x PCIe 3.0 x16 1 PCIe 3.0 x1 2 x PCIe 3.0 x16 1 x PCIe 3.0 x4 1 x PCIe 3.0 x1 Thunderbolt 3 Carte d'extension fournie Port sur la carte mère Ports SATA 8 6 6 8 Slots M.2 1 x 22110 2 x 2280 2 x 22110 1 x 2280 Puce Wi-Fi Intel Wi-Fi 6 AX201 Ethernet Marvell AQtion AQC107 10Gb Intel I225-V 2.5Gb Marvell AQtion AQC111 5Gb Intel I219-V 1Gb Intel I225-V 2.5Gb Nb ports USB (Type-C) 22 (2) 19 (1) 17 (1) 18 (1) Puce audio SupremeFX S1220 SupremeFX S1220A Format EATX ATX

Dans l'ensemble, les cartes Maximus ont des caractéristiques techniques proches et supportent des fréquences de mémoire élevée à plus de 4800 MHz, tout en disposant d'une connectique très fournie et des puces réseau dont l'intérêt sera plus que limité vu la majorité des installations chez les particuliers. Le Thunderbolt à l'air d'être de la partie, mais il vous faudra une carte d'extension dédiée réalisée par ASUS - fournie avec le modèle Extreme - qui occupera un port PCIe x4/x16 selon vos préférences et disponibilités. Nous serons toujours déçus des systèmes audio sur le papier, qui ne sont pas les meilleurs chez le fabricant et ce même sur ses plus gros modèles.

Par contre gros changement qui nous inquiète, ASUS augmente énormément la dose de VRM comparé à la génération précédente, un peu comme cela s'est produit avec X570. Ce qui reste à espérer, c'est que cela n'est que de la surenchère - comme pour les modèles AMD - et non un souci énorme de consommation lors des boosts de la nouvelle génération de CPU bleus. Il semblerait toutefois que la génération X570 ait lancé les fabricants sur la course de la surenchère technique, il ne reste plus qu'à voir si cela est propre à ASUS ou si ses petits copains suivront le même chemin qu'avec AMD, avec des mobales certes de bonne qualité, mais au tarif exorbitant. (source: Videocardz)