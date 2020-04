Si les NUC vous semblent encore trop gros avec leurs 10 cm de côté sur 4 cm d'épaisseur, alors la solution suivante pourrait vous intéresser. D'ordinaire grand et poilu, le wookie s'est mû en petite chose chétive et presque mimi. La marque Chuwi (Chewie, le lien est fait ayé) lance son petit ordi qui tient pour le coup dans la paume de la main. Nommé LarkBox, nom qui accroche la glotte quand même et qu'il est impossible de prononcer pas bourré, ce petit PC mesure 6 cm de côté sur 4.3 cm de hauteur, soit pas beaucoup plus imposant qu'un Rubik's Cube.

Dedans on trouve quoi ? Vu l'encombrement, il faut une puce qui ne chauffe pas, et c'est un Celeron N4100 qui animera tout ça. Pour rappel, cette puce de la génération Gemini Lake, un SoC 14nm sorti fin 2017, possède 4 coeurs sans Hyperthreading, et mouline jusqu'à 2.4 GHz. Ce CPU possède un HD Graphics 600 au max à 700 MHz, pas un foudre de guerre comme toutes les puces HD Graphics. La machine est épaulée par 6 gigots de LPDDR4 (2400 probablement), et le stockage est assuré par un SSD de 128 gigots (quel type ? M.2 ? eMMC ? VU les dimensions le 2.5" est proscrit). Le refroidissement est prévu par un moulin qualifié de silencieux, de type blower.

Ça devrait arriver en mai, sans certitude, et on ne connait pas le prix, nerf de la guerre. Mais quand on voit les solutions NUC basées sur les Celeron, il y a de quoi bien se placer surtout si la machine est livrée toute équipée !