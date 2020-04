À ce stade, comment peut-on encore parler de fuites ? On ne s’embête vraiment plus chez ASUS : plus d'intermédiaires, les « leaks » se font désormais directement par la voie du site officiel ! L’hypothèse d'une vraie boulette est toujours possible, mais parait quand même un peu grosse — comme Comet Lake-S — pour un fabricant de renom tel qu’ASUS. Mais au moins, c’est plus propre, avec de belles images bien claires et non des photos en mode portrait prise avec un téléphone des années 2000 sans stabilisateur, même si pour le coup ça menace aussi un peu la raison d’être de certains sites de plomberie.

L’autre jour, ASUS nous avait donc fait le coup d’un demi-défaçage de la page officielle de la PRIME Z390-P, qui avait temporairement affiché une moitié de présentation de PRIME Z490-P, images et détails techniques à l’appui ! Une fuite 2 en 1, puisqu’ASUS en avait aussi profité pour mentionner discrètement le chipset H470, sur un visuel de Z490, il fallait y penser ! Bien sûr, la page a été retirée dans les 24 heures, le temps de permettre à tout le monde de prendre ses captures et rédiger calmement son blabla (oui, comme le nôtre, #coupable).

Mais ce n’était que le début. Un peu plus tard, la même chose est arrivée encore sur une autre page du constructeur, où s’étaient inflitrés les visuels d’une future PRIME Z490-A, qui remplacerait donc la PRIME Z390-A. Ce serait ainsi une variante un peu plus avancée et mieux équipée de la Z490-P, à l’image de ce qui se fait déjà avec les modèles Z390 correspondants. Voyez plutôt:

Comme pour la Z490-P, on notera l’ajout d’un connecteur EPS 4 pins par rapport à la gen Z390 et la présence d’une 3e rangée de VRM ! Oh Comet Lake-S…



Jamais deux sans trois, une TUF GAMING Z490-PLUS (Wi-Fi) s’était ensuite invitée sur la page produit de la TUF B365, toujours chez ASUS. Sur le plan technique, en matière d’équipement et en termes de tarification, cette TUF Z490-PLUS Gaming — successeur attendue de la TUF GAMING Z390-PLUS — devrait logiquement se situer à mi-chemin entre les deux PRIME dévoilées auparavant. Une différence également sur le plan idéologique, avec un modèle clairement orienté gaming par sa conception, son thème et ses loupiottes. Par contre, une fois encore, on constate — visuellement — très peu d’évolution avec la prédécesseure, ce qui ne surprendra certainement personne.

Moins de phases VRM que la PRIME, mais toujours le p'tit connecteur EPS 4 pins en plus (ce qui ne veut pas dire qu'il sera indispensable).

Enfin, probablement toujours dans l’idée de faire d’une pierre deux coups et d’insérer une fuite dans la fuite, la TUF Z490-PLUS Gaming fut dans son échappée temporaire « accidentellement » accompagnée d’une description faisant plutôt mention d’une TUF Gaming B460-PRO (WiFi), confirmant dans la foulée l’existence du chipset en question et donc le successeur du B360 actuel. Dingue, qui l’eut cru ? Bon, à quand le tour des autres constructeurs de mobales ?

Sinon, ceux n'ayant que faire de ce qui s'annonce déjà surtout comme étant un refresh de la famille de chipsets Intel 100 200 300 seront peut-être plus ravis de se souvenir que le B550 avec PCIe 4.0 se profile également à l'horizon. (Source : momomo_US)

Oh, l'"erreur" de casting, dis donc !