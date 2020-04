Autant les B450 et B350 n'avaient pas beaucoup attendu pour connaitre leur heure de gloire, autant le B550 se fait désirer. Certes AMD a délivré du B550A, un chipset qui s'apparente surtout au B450 mais avec une gestion parcimonieuse du PCIe 4.0, mais le B550 tarde. Il permettrait surtout de contre-balancer le ticket d'entrée AM4 dernière génération grevée par des cartes mères X570 pas franchement données en plus d'être ventilées et pour certaines bruyantes. Certes, on trouve du X570 autour des 150€, mais ce sont des cartes d'entrée de catalogue, pas glamour pour deux sous et moins bien loties en VRM, chose particulièrement importante quand on colle 12 ou 16 coeurs aux fesses.

Selon des sources venant des partenaires AMD, ce dernier aurait décidé de lever le voile complet sur le B550 au 21 mai prochain, tandis que les cartes qui en seraient équipées ne verraient pas le bout de vos doigts boudinés avant le 16 juin prochain, soit quasiment un an après l'arrivée du X570. Bien entendu, cela reste de la rumeur, cependant plausible et cohérente. Il sera alors temps de voir ce que les constructeurs réserveront comme chien de leur chienne à ce chipset de moindre envergure, mais pas dénué de sens bien au contraire ! (Source WCCFTech)