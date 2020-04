C'est dire l'ampleur des dégâts ! Plus chaud que notre geek à rouflaquettes, il faut se lever tôt ! Il y a quelques mois, on relayait une rumeur selon laquelle le flagship, alias le 10900K, consommait 300W en charge. Datée du CES, cette information pouvait expliquer l'absence de com d'Intel, sur un produit pas finalisé au moment des faits.

Voilà que le twittos HXL, un gadjo de la même trempe que les Rogame et Tum Apisak, balance quelques infos sur le 10900F, donc le décacore sans iGPU et bloqué en coefficient. Selon lui, il pédalerait à 4.5 GHz sur tous les coeurs, sa limite de puissance PL1 serait à 170W, sa PL2 à 224W, et sa température sur un test AIDA64 grimperait à plus de 93°C.

Capture d'écran à l'appui, on peut voir ces infos sur l'image ci-dessous. Toutefois, ceci n'est guère rassurant, le 10900F étant censé monter moins sur tous les coeurs que le 10900K pédalant à 4.8 GHz, ce qui peut impliquer plusieurs choses. Premièrement, il risque d'y avoir des cartes mères capables de dompter ces décacores, et d'autres pas, on se souvient de Centurion FX9590 et son TDP de 225W. Ensuite les cartes Z490 risquent de douiller, s'il faut qu'elles soient équipées électroniquement comme il faut pour accueillir ces mastodontes. Et pour finir, à la manière des Threadripper 3000, un AIO devrait être conseillé, voire indispensable si la consommation en charge est confirmée lors de tests !

Cliquez pour grossir, gaffe avec le confit-nement !