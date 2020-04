On ne sait toujours pas quand ni comment Intel compte introduire sa gamme Comet Lake-S — au contenu très téléphoné —, mais notre petit doigt nous dit que ce n’est plus très loin, un autre bon indicateur de proximité étant le début des apparitions « accidentelles » inévitables des futures cartes mères correspondantes. Justement, ASUS a malencontreusement laissé ouvert le portail de son royaume merveilleux — par accident ou volontairement, on ne le saura jamais — et une Z490 bien espiègle et fatiguée du confinement en a profité pour s’échapper vers la toile, avant de tomber rapidement dans les filets de l'un des nombreux gendarmes du hardware et citoyens de Twitter !

Le secret de la 10e génération Core étant de toute façon déjà assez mal gardé, pas de finesse pour les fuites de 2020, c’est la page produit officielle en ligne de la PRIME Z390-P qui a été défacée directement sur le site international du constructeur avec plusieurs visuels d’une future PRIME Z490-P. Bref, on dirait bien que le stagiaire responsable de la nouvelle rédaction a publié par « accident » le brouillon de la future page produit ou modifié par erreur la page live, une bien belle boulette !

Un travail encore clairement inachevé et un beau méli-mélo, une partie des informations affichées étant évidemment encore celles du « vieux » modèle Z390, également avec quelques mentions d'un chipset H470 inconnu, pour une carte mère visiblement marquée Z490, sans oublier la présence des zoulis logos « Z490 » et « supports Intel Core 10th Gen » adjacents ! En tout cas, il faut croire que l’attestation de déplacement dérogatoire de la carte était bien valide, puisqu’elle y est toujours pour l’instant.

Mais trêve de blabla, les visuels côte à côte ci-dessous, de la PRIME Z390-P bien officielle (sa page en français) et de la PRIME Z490-P encore officieuse, vous aideront à mieux prendre la mesure du niveau d’évolution à anticiper pour la prochaine fournée de cartes mères entrée de gamme à base de chipset Intel haut de gamme. Bon, à qui le prochain tour ? GIGABYTE ? ASRock ? MSI ? Faites vos jeux, ça s’annonce [qualificatif au choix] !

L'ancien...



...contre le "neuf" !