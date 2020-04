Lors du Computex, EVGA avait mis en avant une évolution de ses UEFI de cartes mères : le stress test. Le but est au fond très simple : overclocker son processeur et/ou sa RAM via l'UEFI, et tester en direct live par un bench de burne burn la stabilité de vos réglages. L’avantage immédiat est de ne plus à avoir à redémarrer le PC et lancer un OCCT et autre joyeuseté du genre. L'inconvénient immédiat, c’est qu'il faut une carte mère EVGA, et c'est dur d'exister face aux mastodontes ASUS, MSi, GIGABYTE ou encore ASRock.

Le géant en tout cas vient de libérer le Kraken, et la première carte mère à bénéficier du stress test est la X299 Dark, une carte mère consensuelle qui est destinée à un marché de niche, lui-même fortement ombragé par le mainstream qu'il vienne d'AMD ou d'Intel. Au final on peut penser que ça sera étendu à d'autres modèles, et que la concurrence pourrait bien suivre ce chemin, à se demander même pourquoi il n'a pas été emprunté avant ! On notera pour l'anecdote que le OC Robot est une option qui fait de l'overclocking automatique, et que le Gamer Mode fait de l'overclocking plus stable moins risqué. Ces trois nouveautés se retrouvent dans le menu Advanced présenté en vidéo !