Pourquoi parler de la Geforce 256 ?

Amusant n'est-ce-pas de parler de la Geforce 256 ! Eh bien ce qui lui vaut cette présence, c'est qu'avec elle, le mot GPU vient de fêter ses 14 ans ! Jusqu'à la sortie de cette carte à 1890 francs, le must have à moins de 300€ à l'époque, on ne parlait que d'accélérateurs 3D, mais pas de GPU. Rendons à César ce qui lui appartient, c'est bien le caméléon qui sortait de la TNT2 Ultra qui créa ce terme pour Graphic Processing Unit.

Pour la première fois, un GPU allait gérer en hardware des opérations jusque là dévolues au processeur central, les premières fonctions à être intégrées étaient celles de transformation des polygones et leur éclairage (transform and lightning). La reine de l'époque, c'était la Guillemot 3D Prophet, cette branche-là de Guillemot ayant été rachetée par Hercules rapidement. Elle avait son petit ventirad qui cachait un GPU de 23 millions de transistors gravé en 220nm et moulinant à 120 MHz, et ses 32 Mo de SDRAM à 166 MHz.

Le 11 octobre a eu lieu le lancement officiel de ce que l'on peut appeler l'ère moderne des cartes graphiques, quand on voit l'évolution sur cette durée, ça fait peur (7 milliards de transistors, 28nm, vitesses au delà du GHz,etc....). Nous vous proposons trois tests pour marquer le coup en lien sous l'image !

