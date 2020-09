Nous savons d’ores et déjà que l’AV1, ce codec vidéo libre de droits faisant suite au VP9, sera accéléré en matériel pour ce qui est du décodage sur les puces graphiques Xe et la série 3000 des verts, mais nous n’avions pas d’informations quant aux décisions des rouges. C’est désormais chose faite, car un patch du pilote AMDGPU, intégré au noyau Linux, ajoute le support de registres dédié à cette fonctionnalité.

Bien entendu, cela ne vaut pas une déclaration officielle en bonne et due forme, mais le code semble clair : le système d’encodage et de décodage matériel VCN (pour Video Core Next, la solution concurrente de NVENC depuis Raven Ridge), promis à une mise à jour vers sa version 3 avec RDNA 2, devrait supporter l’AV1, a minima pour le décodage. Comprendre ici que la future Big Navi serait impactée, ainsi que ses déclinaisons moins coûteuses, mais probablement aussi les APU rouges de 4ème génération. Notez que ce patch ne devrait se frayer un chemin vers les binaires envoyés aux utilisateurs qu’à partir de fin-2020 voire début 2021, avec la version 5.9 du noyau au plus tôt.

Les efforts des trois principaux vendeurs de GPU seront-ils suffisants pour imposer l’AV1 comme futur standard de codec vidéo pour le web ? La chose a son importance, mais la sphère mobile aura également son mot à dire ; et il n’est pas certain que les terminaux d’entrée de gamme soit mis à jour assez rapidement pour qu’une démocratisation brutale soit bénéfique à tous. Affaire à suivre ! (Source : Phoronix)

" Un codec libre ? Chouette ! » — Amada Kokoro, 2020