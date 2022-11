Entre deux lancements, la période étant faste pour les amateurs de nouveautés hardware, nous procédons aux mises à jour successives de nos dossiers dédiés, afin de les enrichir d'informations et tests divers, n'ayant pu être inclus lors de la publication initiale. Après nous être concentrés sur les CPU, place aux GPU et à la RTX 4090 qui est la dernière lancée en date, en attendant l'annonce de la concurrence dans quelques jours.

Nous nous sommes concentrés cette fois sur le domaine plus professionnel, afin de vérifier les performances des différentes références haut de gamme, en particulier la nouvelle venue, pour des tâches non ludiques, allant du rendu 3D à l'encodage vidéo via différents codec. La RTX 4090 parvient-elle a justifier son tarif pour ces tâches ? Cliquez sur l'image pour obtenir la réponse au sein du dossier.