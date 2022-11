Avec son gros nez et son crâne tout à fait apte aux costumes les plus personnalisés, notre christ cosmique s’est mû en sorcier pour la fête des Morts ; mais pas n’importe comment : un sorcier high-tech. Après avoir énormément hésité avec le costume de fée C (qui est finalement réservé aux jeudis soir chez La Marquise), ce fut vers les ténébreuses sciences occultes que le visionnaire s’est tourné. Bien mal lui en a pris ! Car, budget serré obligeant, il a été impossible de mettre la main sur l’accessoire sublimant le chef-d’œuvre : le balai ! Certes, Titi a bien proposé son fameux balais-couille, et Matt était plutôt partisan du Nimb'Honda S2000, mais le destin en a voulu autrement puisque Proscenic — qui n’a rien à voir avec Renault — se baladait dans les environs. La firme, fort enthousiasmée de la rencontre impromptue, y a vu l’opportunité idéale de promouvoir son savoir-faire combinant matériel et électroménager, et souffleur de flutes au son familier : ni une, ni deux, voilà le Pascalochon sur son F20 !

Cependant, point de Tigershark ici, il s’agit plutôt du WashVac F20, un bousin un chouille moins cher vu que tarifé à 399 €, mais tout aussi perfectionné étant donné qu’il se connecte à sa guise sur la toile via le fameux protocole 802.15.1, de quoi reporter les erreurs, les classements ou encore l’usure de ses différents composants si l’écran LED intégré ne vous suffit pas. Au niveau des fonctionnalités, pas de panique, l’utilitaire de propreté à mouvement oscillant horizontal en est rempli : entre la simple aspiration de vos ennemis (15 kilos de Pascal pouvant être englouti par ce biais, quelle puissance !) et les capacités de dévora de grains comme de liquide, son possesseur n’en sera que ravi ! N’oubliez pas ni la stérilisation automatique à l’eau électrolysée (réservoir d’un litre pour celle propre, un autre litre pour la sale) ainsi qu’aux UV — mieux vaut deux fois qu’une ! —, ni le moteur brushless de 150 W inclus dans le bousin et relié aux roues, évitant ce mouvement de va-et-vient du bras fort désagréable dans ces sessions de récurage solitaire. Vous pensiez avoir terminé ? Hé non, une application dédiée vous permet de commander l’hurluberlu, notifier son bon démarrage/sa bonne extinction, le niveau de la batterie, et même l’âge du Roi d’Angleterre (sans que nous soyons certains de ce dernier élément). Enfin, le F20 est capable de détecter automatiquement la surface sur laquelle il se situe au moyen de capteurs infrarouges, et peut également se nettoyer tout seul, et ça, c’est fortiche vu l’accessoire indispensable de technicien de surface qu’il est.

Pour plonger davantage dans les chiffres, l’alimentation de ce fantastique engin pas loin de faire le café est effectué par un accu de 4000 mAh officiellement pour fournir 45 minutes d’activité intense pour 4 à 5 heures de charge. Une fois lancé, le bousin émet jusqu’à 78 dBA à puissance maximale : largement de quoi concurrencer les RTX actuelles, sans pour autant rattraper leur consommation : fantastique ! Si vous n’êtes pas convaincus, il est laissé à votre bon vouloir la décision de sa balade en chair et en os dans la rédaction. Alors, envie de donner du boulot à votre humble serviteur ?