Alors que tous les yeux sont désormais tournés vers les rouges et leurs RTX 7900 XT & XTX, dont la commercialisation débutera le 13/12, nous avons profité de cette relative accalmie sur le front des lancements, afin d'enrichir notre dossier dédié à la RTX 4080 avec une nouvelle référence. En l'occurrence, il s'agit d'un modèle utilisant un refroidissement liquide, de quoi revenir à un format plus réduit se limitant à 2 slots pour la carte à proprement parler.

La face avant de l'Inno3D RTX 4080 iCHILL Black

Bien sûr, il faudra tout de même caser le radiateur, ici un modèle 240 accueillant donc deux ventilateurs 120 mm RGB. La pompe est directement incluse au sein du carénage de la carte, cette dernière restant audible au repos, même si au fond d'un boitier bien isolé, il faut bien avouer que la gêne sera très limitée.

Le radiateur "type 240"

L'avantage de ce refroidisseur, est sans contestation possible son efficacité, le GPU ne dépassant pas les 60°C en charge, assorti d'une discrétion remarquable malgré la sollicitation. C'est donc une belle prestation pour cette carte à ce niveau.

Images thermiques de l'Inno3D iCHILL Black (au repos et en charge)

Inno3D a par contre joué la carte de la prudence côté fréquence, puisque si l'iCHILL Black est bel et bien surcadencée par défaut, elle l'est moins que les modèles d'Asus et MSI que nous avions inclus lors de la publication initiale du dossier, tout du moins officiellement. Parce qu'en pratique, elle va se comporter de manière très similaire à la MSI SUPRIM X, avec une moyenne mesurée à 2757 MHz durant 30 min de charge ludique (APT Requiem). Cela s'explique en partie par la limite de consommation similaire entre les 2 cartes, à 320 W (soit les spécifications de Nvidia).

Les fréquences de fonctionnement de l'Inno3D RTX 4080 iCHILL Black

A noter d'ailleurs qu'Inno3D n'autorise pas le changement de cette dernière, ce qui limite forcément les possibilités d'overclocking. C'est un peu dommage pour une carte dotée d'un tel refroidisseur, nous sommes tout de même parvenu à gagner 5% de performance via offset, sans impact sur la température et les nuisances sonores, pour une consommation en hausse de 10 W.

L'iCHILL Black d'Inno3D après overclocking

Pour finir, un mot sur les performances : sans surprise elles sont similaires à celles de la MSI SUPRIM X, et pas si éloignées de celles de l'Asus ou même de la FE. Bref, départager ces modèles ne se fera pas sur ce critère. On notera toutefois que cette iCHILL s'avère quelque peu moins dispendieuse en énergie que ces rivales, même si les écarts ne sont pas abyssaux non plus.

Au final, il s'agit d'une carte intéressante du fait du recours à un refroidisseur à eau. Cela en fait une carte silencieuse et fraîche, même si les autres RTX 4080 sont loin d'être mauvaises à ce niveau. Bref l'intérêt devra être jugé à l'aune du prix qui sera appliqué pour cette carte. Cliquez sur l'image pour accéder au dossier mise à jour avec cette nouvelle référence.