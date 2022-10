L'écologie a le vent en poupe, en ce moment, plus personne n'ose avouer qu'il a dégazé par peur de se faire taxer de réchauffeur climatique ou de climatosceptique. Même si les grandes agglomérations imposent la vignette Crit'Air, en forçant les usagers à changer des voitures qui sont en très bon état, et peu polluantes, on va obliger à cramer dans des caisses électriques, alors qu'on n'aura pas assez d'électricité pur tous. On n'est plus à un paradoxe près, Activision l'a bien compris. Il a sorti son jeu Call of Duty Modern Warfare 2, et il y aura bien une version physique, avec jaquette, livret, et la galette incluse contenant 70 Mo de données. Eh non, il n'y a pas d'erreur dans les unités ! Cela parait scandaleux au premier abord, et pourtant... On le sait, les jeux actuels font plusieurs dizaines de Go, aussi un seul DVD de 4.7 Go serait largement insuffisant, sachant que le titre en question en fait 150 au bas mot. 30 DVD ne sont pas non plus envisageables, ça plus le fait que les lecteurs optiques ont quasiment disparu du paysage informatique, qu'il y ait 70 Mo ou 4 Go de données ne change rien à l'affaire.

Le scandale, ce n'est pas qu'il y ait aussi peu de données sur le CD pour les raisons expliquées juste avant, c'est qu'on continue à faire des versions PC physiques alors qu'il faut télécharger quand même le titre dans sa totalité. Cette énergie pour modeler un bout de plastique et imprimer une feuille pour faire joli, sans aprler du transport, il n'y a plus de raison aujourd'hui de continuer à en faire pour PC (et c'est très discutable sur console pour les mêmes raisons), car de toute manière un jeu est obligatoirement affilié à un lanceur de jeu type Steam. Le seul qui aurait une certaine crédibilité à le faire, ou du moins une légitimité, serait GOG qui ne lie aucun titre à quelque DRM / lanceur de jeu que ce soit. Donc carton rouge et punition pour Activision, et comme le dirait Silvestre le chat, "Tous en levrette pour la matraque !", on verra bien si Activision gardera le sourire !