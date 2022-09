Si vous regardez l'heure de publication, vous verrez qu'elle n'est pas choisie au hasard.C'est à cette heure que l'ami des Gaulois, Obélix, a faim. Et il a un certain embonpoint, une certaine bonhommie qui poussent l'aimer le type ! La RTX 4090 devrait être aimée elle aussi, elle devrait être forte et ce que l'on apprend, c'est qu'elle sera un peu (beaucoup) encombrante. On a déjà vu des RTX 3090 et 3090 Ti occuper 4 slots, les cartes customisées ayant souvent des TGP dépassant les TDP officiels, ce qui apporte de la fréquence en plus, des perfs en plus et donc c'est censé être un argument de vente. Avec la RTX 4090 qui devrait tourner à 450 W pour une FE, certainement plus chez les partenaires (sauf EVGA qui vient de disparaitre des radars GPU), nous ne serons pas le moins du monde étonnés de voir des cartes occuper également 4 slots.

Par contre, il n'est pas impossible qu'elles soient longues. Si les modèles les plus longs en Ampere tournaient autour des 30 cm, la carte de Lenovo devrait être autour des 36 cm. En effet, alors qu'on l'a déjà vue la semaine dernière, une nouvelle photo a permis de retirer cette information. Elle y trône à côté d'un Legion Y9000X, qui est un portable 16" qui mesure 35.8 cm de largeur. La RTX 4090 idoine fait quasiment la même largeur.

Dès lors, il n'est pas inconcevable de s'imaginer avoir des cartes chez ASUS, MSi, GIGABYTE, voire Galax/KFA², Gainward/Palit, PNY, etc, se retrouver à plus de 30 cm. D'un autre côté, ce type de carte n'est pas prévu pour aller dans un boitier mini-ITX, ou une unité centrale étroite avec peu de flux d'air. Mais un gap pourrait être franchi dans l'embonpoint. Ça risque d'être difficile d'avoir ce GPU dans un format double slot, comme la RTX 3090 d'Inno3D, la X3 non OC.