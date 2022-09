La fuite provient du forum NGA, mais elle a été colmatée depuis puisque la page en question est devenue introuvable. Mais trop tard comme disait la fiancée de Nico alors que ce dernier retrouvait de la vigueur après une panne de plus d'une heure ! Lenovo va faire évoluer sa gamme de PC Gaming Legion. Et dans l'un d'eux, vous pourrez choisir une RTX 4090. Des photographes indiscrets, pour notre plus grand bonheur en règle générale, ont pris des clichés de l'intérieur de l'un d'eux, accueillant le prochain monstre vert, à quand une telle carte en Hulk Edition.

On y voit un watercooling sur le CPU, une seule barrette RAM (mais comment peut-on faire ça en 2022 !!!), et une espèce de grosse brique argentée ayant un PCB court. On y distingue également 3 moulins ayant les pales dans le même sens, et un encombrement que l'on peut compter sur 4 slots arrière. La référence est floutée volontairement, mais la police du 90 ne laisse aucun doute quant à la nature de la carte. Et si jamais ceci n'était pas suffisant pour vous convaincre, la présence du connecteur d'alimentation 12+4 pins achève le moindre doute qui pouvait sommeiller encore en vous. Finalement, la plus grosse surprise qu'on pourrait nous faire, ce serait d'annoncer en premier la RTX 4050 ! C'est la seule surprise qu'on ne verrait pas venir eu égard aux fuites sur 4090.