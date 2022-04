La chasse aux vulnérabilités ne connaitra certainement jamais de fin, c'est maintenant au tour de Lenovo d'en faire les frais (enfin, d'en bénéficier, les trouver est toujours une bonne chose, même si l'on aurait préféré que ces failles n'existent pas pour commencer), puisque plusieurs vulnérabilités ont été détectées dans son matériel par les experts en sécurité d'ESET, dont voici le rapport très détaillé.

Comme le veut la tradition, Lenovo avait été prévenu de l'existence des failles bien avant leur publication. Il en avait été informé en octobre 2021 pour commencer à effectuer le travail nécessaire et c'est maintenant que les premiers correctifs sont disponibles que le fabricant communique ouvertement à ce sujet. Précisons tout de même que la publication "automatique" des informations sur les failles était initialement planifiée par les chercheurs pour le 8 février 2022, mais celle-ci fut retardée sur demande du constructeur, qui avait apparemment besoin d'un peu plus de temps. Ce genre de délais n'est toutefois pas très ordinaire ni le fait que la requête fut acceptée.

Spécifiques à Lenovo et ses firmwares, les failles sont au nombre de trois, elles se nomment CVE-2021-3970, CVE-2021-3971 et CVE-2021-3972, leur sévérité est classée de « moyenne » et elles ont la capacité de permettre une escalade des privilèges et à du malware de s'en prendre au firmware. Dans les trois cas, l'origine de la faille est un pilote, dont un qui n'aurait normalement jamais dû être présent dans l'image du BIOS et un autre qui aurait dû être désactivé... Ça respire le travail sérieux tout ça, non ?

A potential vulnerability in the LenovoVariable SMI Handler could allow an attacker with local access and elevated privileges to execute arbitrary code due to insufficient validation in some Lenovo notebook models.

A potential vulnerability from a driver used during older manufacturing processes on some Lenovo consumer notebook devices and incorrectly included in the BIOS image could allow an elevated attacker to change the firmware protection area by modifying an NVRAM variable.

A potential vulnerability from a driver used during the manufacturing process on some Lenovo consumer notebook devices that has not been correctly disabled could allow an elevated attacker to modify secure boot settings by modifying an NVRAM variable.