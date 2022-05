Après tout, Noctua nous avait bien dit qu'il y en aurait d'autres à l'avenir, on ne sera donc pas vraiment surpris d'entendre dire qu'une nouvelle carte graphique Noctua Edition serait dans les tuyaux encore une fois chez ASUS. C'est VideoCardz qui nous le dit et avec tout un ensemble de clichés de la nouvelle carte à l'appui. On assisterait à une montée en grade, puisqu'il s'agirait cette fois-ci de proposer une RTX 3080 coiffée de ce qui semble être exactement le même radiateur méga-épais de 4 slots monté de deux ventilateurs NF-A12x25 que l'on avait pu découvrir sur la RTX 3070 Noctua Edition. La backplate sera un peu différente.

Le style Noctua imparable serait évidemment inchangé, pour ce qui donnera une nouvelle référence assurément parfaitement polarisante. La carte possédera deux prises d'alimentation 8 pins et une connectique vidéo comportant 3 prises DisplayPort 1.4 et 2 prises HDMI 2.1. Il y a fort à parier que ce modèle sera basé sur le PCB d'une RTX 3080 habituellement destiné à la gamme TUF Gaming.

On sera néanmoins surpris d'apprendre qu'ASUS aurait jeté son dévolu sur le couple GA102 avec 10 Go de GDDR6X, la combinaison originale proposée par NVIDIA, mais qui a depuis été supplantée par la RTX 3080 12 Go (dont le « nouveau » GA102 est un peu différent). On avait pu voir que les gains sont plutôt variables entre les deux options, cela n'en restera pas moins un peu dommage pour une carte qui sera d'autant plus orientée « performance » et « premium ». À ce propos, cette future RTX 3080 Noctua Edition devrait se négocier très prochainement pour 1150 €, ce qui serait assez en phase avec les prix des RTX 3080 sur le marché en ce moment. À titre indicatif, la RTX 3070 Noctua Edition coute 974 € à ce jour.

Voir le partenariat se poursuivre ne sera pas pour déplaire, un peu de diversité est toujours le bienvenu, d'autant plus que la solution présentée est plutôt bonne, quand bien même on lui reprochera toujours sa massivité et aussi un peu l'absence d'une alternative chromax.black. On espère tout de même que l'expérience s'élargira aussi un jour aux Radeon et continuera avec les prochaines générations (qui en auront assurément besoin !).