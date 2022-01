Hier, NVIDIA a lancé sa RTX 3080 12 Gio. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'était un lancement très inhabituel, voire choquant quand on admet que cette carte occupe le segment haut de gamme. Premièrement, ses spécifications en font une RTX 3080 et demi, c'est-à-dire qu'elle a 2 SM de plus que la RTX 3080 originelle, soit 256 cuda cores FP32, et 2 Gio de GDDR6X à 19 Gbps, la chose étant rendue possible par l'emploi d'un bus 384-bit au lieu de 320. Elle donc une puissance de calcul très proche de la RTX 3080, et une architecture mémoire identique à la RTX 3080 Ti équipée elle aussi de 12 Gio.

Sauf que personne n'a vu de test. Premièrement, il n'y a pas de Founders Edition, donc le caméléon n'a samplé personne avec des cartes provenant de sa production. Ensuite, le pilote n'était pas prêt à temps pour d'éventuelles reviews si on en croit Techspot. Ce sont donc les partenaires des verts qui vont assurer le sampling, avec des séries dont on connait les forces et les faiblesses, il n'y aura pas de surprise à ce niveau. De plus la carte n'a pas eu d'écho au CES, et s'est retrouvée lancée dans la nature sans tambour ni trompette, c'est étrange et très inhabituel pour ce genre de produit.

Alors pourquoi tous ces salamalecs pour cette carte ? Nous l'avons dit, 2 Gio de VRAM en plus, même ouverts avec un plus grand bus, ça fait pingre, et vu les prix des cartes de nos jours, personne aurait trouvé à redire si elle avait été équipée de 20 Gio. À la limite, 20 Gio sur bus 320-bit sont préférables à 12 sur bus 384-bit, peu importe pour les quelques pourcents perdus en performance. Car en UHD, ça passe presque partout... sauf quand ça ne passe pas. Si en plus, vous utilisez les facteurs DSR, le RT ou autre chose, ça fait franchement flamber la consommation en VRAM, et 20 gio sont parfaits pour cet usage. C'est d'autant plus rageant que les facteurs DSR font l'image la plus jolie quand il s'agit de mater l'antialiasing, et que la RTX 3080 a assez de puissance pour les exploiter, et encore plus avec le DLDSR !

NVIDIA savait-il que l'accueil serait modeste ? Avec un tel plan de lancement, l'accueil ne peut être que modeste dans l'esprit des gens, mais en ces moments de pénurie, où les amours envers les marques explosent vite au gré de la disponibilité instantanée des cartes, le caméléon n'avait pas grand souci à se faire pour voir ses GPU partir. Car il fabrique bien des GPU, bien plus que des cartes. Alors, Mr Jensen, pourquoi un lancement si mystérieux ? Et pourquoi n'avoir pas collé 20 Gio de VRAM, plus en adéquation avec le segment visé ? Nous n'aurons peut-être jamais les réponses, à moins que ce modèle ne constitue pas une priorité absolue pour les verts, a contrario de la RTX 3050 qui a eu les honneurs du CES ?

Si vous avez compris, ça c'est une 10 Gio !