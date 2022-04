Ça commence à bien faire, ou faire trop ! Si on en croit Bilibili, Intel lancerait quatre de ses cartes plus en retard que nous le pensions. Il faut dire qu'initialement, on pensait, et Intel aussi avant de modifier en mode ninja son site internet dédié Arc, que ça serait lancé pour Q1 2022. Il y a peu, Intel a lancé sa gamme pour mobiles, mais les produits ne seront finalement pas disponibles avant Q2. Et voilà que Bilibili nous indique que les cartes A770, A750, A580 et A380 pourraient n'arriver que fin Q2 2022, voire même début Q3 2022.

La raison évoquée n'est pas connue, mais la source indique que ce serait avant tout un problème de pilotes, les soucis à résoudre prendraient plus de temps que prévu. Cette thèse tient la route puisque les GPU sont finalisés, donc techniquement rien n'interdirait leur production hormis peut-être la file d'attente chez TSMC qui est vampirisée par Apple, AMD et NVIDIA. Dans la liste, vous avez noté qu'il manque une référence tout en haut, elle pourrait être l'A780, ou A970, et pour elle, pas de bruit au contraire de ses 4 soeurettes. Est-ce que ça veut dire que le flagship arriverait bien après ? Ça fait trop de questions aux réponses floues, mais c'est un mal entretenu par Intel hélas. Mais hélas pour lui, car sa génération va s'emplafonner Lovelace et RDNA 3, et ça risque de ne plus faire illusion, surtout si les prix deviennent plus "normaux".

quand les potentiels acheteurs découvrent un nouveau report et vrillent !