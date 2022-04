EKWB est en feu. Pas celui du genre qui détruit les usines et qui entraine une augmentation directement anale de 60 %, plutôt du genre sacré ! En effet, le slovène sort des waterblocks à tour de bras, avec des backplates personnalisées, et les modèles du jour sont destinés à des cartes graphiques.

Le premier concerne la RTX 3090 Ti Founders Edition. Nommé EK- Quantum Vector 3090 Ti D-RGB, il existe en coloris noir et argent. Afin d'optimiser le refroidissement sur ce GPU qui pompe pas mal, EK a augmenté la surface d'échange des lamelles de cuivre par rapport aux autres waterblocks Vector, 30 % de plus exactement. Le WB, qui est en cuivre, mais complètement recouvert de nickel, mesure 12 mm d'épaisseur, en revanche l'ensemble qui refroidit aussi les VRM et la VRAM mesure 20 mm d'épaisseur. Il y a donc le circuit pour le GPU qui est peaufiné, mais aussi celui pour les composants, tout ça dans une cartouche aux embouts G1/4". Avec ça, il y a les backplates, noires ou argentées, qui refroidissent également les composants situés sur le verso. Et il y a un bel éclairage vert qui va avec. Par contre tout a un prix, et là ça douille ! La version WB+BP est à 349.81 € quelle que soit la "couleur", la backplate argentée en nickel est à 66.46 €, celle toute noire en alu anodisé à 61.42 €.

Ensuite, EK a lancé son waterblock pour la MSi RTX 3070 Ti TRIO et SUPRIM, nommé Vector² suivi du nom de la carte. Cela inclut, là aussi, la backplate. Cette fois, le top est en plexi, et il y a du RGB pour des effets lumineux sympas. Le WB, qui fait 11 mm d'épaisseur, est en cuivre inséré dans de l'acétal. Les LED, c'est comme la masturbation, personne n'aime ça, mais tout le monde le fait secrètement ! Et pourtant, ça fait du bien de regarder ces fascinantes diodes changer de couleur. Comptez 241.92 € pour le WB+BP, et 45.28 pour la seule backplate. Il faudra attendre mi-juin pour être livré !