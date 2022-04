Le bruit avait commencé à circuler mi-mars, la chose semble désormais se confirmer si l'on en croit le journal taiwanais Digitimes. Selon lui (enfin, ses sources dans l'industrie, quoi), les Coréens Samsung et SK Hynix vont tous deux cesser leur production de DDR3 très prochainement. Samsung aurait même déjà prévenu sa clientèle qu'il acceptera de nouvelles commandes pour ce type de mémoire jusqu'à fin 2022 au plus tard et les honorera ensuite jusqu'à fin 2023. Passé cette date, les puces 1Gb, 2Gb et 4Gb du géant coréen ne devraient par conséquent plus sortir de ses usines. Au moins, ses clients auront eu plus ou moins le temps pour s'y préparer et remplir leurs inventaires une dernière fois. Les choses seraient pour l'instant moins claires chez SK Hynix. Bien qu'il songerait donc lui aussi à abandonner la DDR3, aucun calendrier n'aurait déjà été partagé.

D'un autre côté, le géant américain Micron n'aurait quant à lui pas du tout pour projet de cesser la production de DDR3 de sitôt, ni d'ailleurs les petits producteurs taiwanais comme Nanya, Winbond, Etron et ESMT (les deux derniers sont toutefois fabless et donc dépendant de leur fondeur). Autrement dit, la DDR3 ne devrait certainement pas disparaitre de sitôt des très nombreux appareils électroniques s'en servant encore aujourd'hui - généralement en assez petite quantité, certes. En revanche, la perte des approvisionnements en provenance de Corée du Sud et de deux des producteurs majeurs de DRAM dans le monde ne manquera certainement pas d'avoir un impact sur les prix d'achat de la DDR3 et donc sur les prix des produits qui en dépendent, puisque la concurrence sera évidemment moins rude. Sinon, les clients pourront toujours choisir de passer à de la mémoire DDR4, mais qui sera sans doute toujours un peu plus onéreuse que de la DDR3. (Source : Digitimes, via Tom's)