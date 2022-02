Intel va bien finir, un jour, durant l'année 2022, par lancer ses cartes graphiques Arc, dont la première génération est Alchemist, en attendant Battlemage, Celestial. Oui, on connait l'alphabet chez Intel, c'est une certitude ! Pour l'instant, puisque Alchemist devrait se pointer entre avril et juin, on doit se contenter de bribes. Celles du jour ne sont pas folichonnes, mais sont bien à modérer, à contextualiser.

Le flagship DG2-512 a été pris en flagrant délit sur Geekbench, sur le test OpenCL. Accompagné d'un Core i5-9600K, il a avoiné 85448 points à 2400 MHz. Là où le bât blesse, c'est que ce score est très loin des ambitions du fondeur. Sur la base de données, elle est positionnée entre la RTX 2060 SUPER et la RTX 2070, la RTX 3070 et 3070 Ti affichant des scores respectivement 58 et 71 % supérieurs !

Dis comme ça, ça peut faire passer un courant d’air bien gelé entre vos deux gros orteils. Faut-il s'alarmer ? Bien sûr que non pour deux raisons au moins. Les pilotes n'étant certainement pas finalisés, il y a fatalement du travail en amont pour optimiser au mieux les performances de la carte. Il est évident que sur ce Geekbench, c'est un vautrage, et on en arrive à la seconde raison d'espoir. Il y a un mois, cette même carte battait la RTX 3070 Ti sur un test SANDRA, ce qui montre là encore que rien n'est enterré et que rien n'est terminé.

Quelques mois avant de pouvoir jauger le géant et sa capacité à se mêler aux ténors du genre que sont AMD et NVIDIA.