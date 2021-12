On attend des cartes du caméléon, pas annoncées, mais plus que suspectées, aperçues entre autres choses sur le site de validation électronique EEC. Pour autant, on sait que les dénicher là-bas n'est pas un gage de sortie confirmée. Selon Igor, le vénérable du hardware, NVIDIA aurait changé ses plans pour deux cartes, tentant de tenir compte du calendrier chinois, mais pas que.

La RTX 3070 Ti aurait dû être annoncée le 17 décembre, avec un lancement qui devait être programmé le 11 janvier, finalement il n'en serait rien. En effet, le caméléon ne dira mot le 17 décembre, mais ne mettra pas en vente le 11 janvier la référence. Le lancement serait à présent programmé après le Nouvel An chinois, c'est à dire pas avant le 1er février. Il se murmure même que ce serait mi-février.

La seconde carte qui semble en ballotage très défavorable, c'est la RTX 3080 12 Go. Elle aussi aurait dû être annoncée le 17 décembre, elle serait tout simplement repoussée à une date inconnue, ce qui n'est pas un bon signe pour elle. Les partenaires de NVIDIA n'auraient pas reçu de consignes pour ce variant US, à vrai dire il n'apporte pas beaucoup plus que la RTX 3080, 2 gigots de plus ne sont pas déterminants, il n'est pas impossible qu'elle n'arrive finalement jamais.

Finalement, la seule qui aurait son planning respecté, serait la RTX 3090 Ti, la bestiasse avec un GA102 complet, et de la VRAM plus véloce, un flagship comme NVIDIA en sort toujours secondairement au lancement initial, ceux qui aiment les puces complètes seront ravis, n'est-ce pas notre Riton national ?

Ca m'en touche une sans déchausser l'autre !