Prêts à faire feu d'ici peu de temps, le dernier Monster Hunter (déjà sorti sur Switch et qui sortira sur PC) se paye un p'tit podium dans le classement des meilleures ventes par revenus sur Steam (incl. DLC et microtransactions), tranquille. Il est accompagné d'Elden Ring, qui fait son retour puisqu'on l'avait déjà aperçu à plusieurs reprises ici, et ces deux loustics augurent d'un début d'année qui nous promet du mouvement. Du moins dans ce tableau. Mais c'est déjà pas mal.

TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM # Semaine 01

Semaine 52 Semaine 51 1 Ready or Not Ready or Not Ready or Not 2 It Takes Two It Takes Two Five Nights at Freddy's: Security Breach 3 Monster Hunter Rise Five Nights at Freddy's: Security Breach It Takes Two 4 Project Zomboid Kit de VR Valve Index Halo Infinite (campagne) 5 Kit de VR Valve Index Project Zomboid Forza Horizon 5 6 Five Nights at Freddy's: Security Breach Sea of Thieves Kit de VR Valve Index 7 Elden Ring Red Dead Redemption 2 Battlefield™ 2042 8 Rust Forza Horizon 5 Sekiro: Shadows Die Twice - GOTY Edition 9 Forza Horizon 5 Cyberpunk 2077 Project Zomboid 10 Sea of Thieves Rust Red Dead Redemption 2

Bon, là par contre niveau bougeotte il va falloir attendre un peu aussi, car les ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs) ont plutôt tendance à danser au rythme des sorties. Des grosses sorties, même. Donc en attendant, préparez-vous à vous farcir une dinde froide qu'on avait déjà pu goûter à Noël, voire avant encore (cf. The Witcher). Bref, on connaît la musique, on n'a simplement pas envie de... danser.