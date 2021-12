Les RX 6800 sont redoutables, et ont l'ascendant sur les RTX 3070. C'est la raison pour laquelle NVIDIA a sorti la RTX 3070 Ti pour l'égaler en rastérisation, mais avec des choix pas très heureux comme une consommation, des températures et nuisances sonores en hausses nettes. Pour autant, dans ce contexte pénurique mondial, les joueurs achètent ce qu'ils trouvent à l'instant T, peu importe qu'ils aient envie d'une carte rouge ou verte, ils prennent ce qu'il passe dans la limite de leurs besoins et de leurs brouzoufs.

TPU a fait un test de ces deux cartes, de référence, et les a opposées dans les 3 définitions standardisées FHD, QHD et UHD, et ce dans une cinquantaine de jeux. 50, c'est beaucoup, mais il y en a beaucoup dont le moteur est repris dans plusieurs titres, dont l'inévitable Unreal Engine 4. Notre approche dans nos tests GPU est différente, 14 ou 20 jeux, mais ayant tous un moteur 3D différent, histoire de couvrir au plus large les comportements et atténuer les alliances qu'il pourrait y avoir entre développeurs et AMD/NVIDIA.

Au final, ça se tient, comme toujours, certains moteurs sont favorables à l'architecture RDNA 2, d'autres à Ampere, mais globalement on a deux cartes qui se tiennent en rastérisation. Les mois changent et les performances restent stables.