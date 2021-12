La semaine dernière, le soudeur fou russe VIK a passé une RTX 2060 de 6 à 12 Go en changeant ses puces mémoire de GDDR6, de 1 à 2 gigiot (pour faire plaisir à Nico, on ne dit plus gigot). On pensait tenir là une ébauche de la prochaine carte du caméléon qui serait pressentie pour le 7 décembre, mais c'était sans compter sur le fait que la RTX 2060 12 Gio n'est pas complètement une RTX 2060, ni une RTX 2060 SUPER. Lisez ce papelard pour savoir ce qu'elle est au final !

Toujours est-il que la carte a été testée en gaming par un youtubeur poto de VIK. Sur Cyberpunk 2077 en FHD, RT et DLSS, quasiment aucune différence, sur Far Cry 6 en QHD et RT, ce sont les 0.1% Low qui bondissent, et sur Watch Dogs Legion en FHD, RT et DLSS, les 1% et 0.1 % Low grimpent en flèche. Si ça ne semble pas jouer sur les moyennes, en revanche l'impact semble réel sur les ips basses, celles qui sont responsables de la perte de fluidité du jeu qui se manifeste par des saccades intempestives.

Au final, on s'en doute un peu, sur ce type de GPU, le manque de RAM est sporadique dans les jeux, et il faudra surtout un test final pour savoir ce qu'il en est réellement, un triolisme de RTX 2060, ça ne se refuse pas !