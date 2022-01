Voici un nouvel épisode dans la série Samsung Exynos 2200. Après le marche à reculons de l'annonce et les rumeurs de performances en demi-teinte, en voici une nouvelle plus optimiste. Les premières rumeurs faisaient état de performances CPU comparables à la concurrence, mais côté GPU, c'était plutôt pas top avec des performances en retrait de 27 % par rapport à son concurrent direct, le Snapdragon 8 Gen 1. C’est pourtant là où il est le plus attendu pour son architecture innovante et inédite, avec un GPU Xclipse 920 à base d’RDNA2 issue d'une collaboration avec AMD.



La rumeur du jour évoque les premiers résultats issus de GeekBench 5, avec des mesures d’un appareil Samsung SM-S908B (possiblement la version internationale du Galaxy S22 Ultra) en OpenCL et Vulkan opposant l’Exynos 2200 au Snapdragon 8 Gen 1. Le Snapdragon obtient en OpenCL des résultats entre 5500 et 5935, avec une médiane autour de 5850. L’Exynos serait quant à lui à 9143, ce qui représente dans le meilleur des cas une différence de 54 % ! Du côté de L'API Vulkan, le héros du jour obtient des scores compris entre 8266 et 9029 points - ce qui fait déjà 10% de variation - quand le dragon en obtient 7285. La différence ici va de 13% à 24%. Clairement l’opposé de ce que l'on a vu la semaine dernière !

De nouveaux scores pour le Snapdragon ont émergé entre-temps, cette fois-ci avec 7500 points sous Vulkan (+3%) et 6079 en OpenCL (+2,5%). Ceux pour l’Exynos 2200 sont passés à 9064 (+0,4%) et 9213 (+0,75%). Les constructeurs seraient donc encore occupés à optimiser leur plateforme avant le lancement…





On apprend aussi d'autres informations intéressantes des captures GeekBench. L’Xclipse 920 serait composé de 3 CU fonctionnant soi-disant à une fréquence maximum de 555 MHz, ce qui est bien trop faible pour être crédible, elle aurait possiblement pu être mal lue par le benchmark. En tout cas, il serait accompagné de 4 Go de mémoire. Côté CPU, on découvre enfin des fréquences, avec 1,82 GHz pour le cluster basse consommation et 2,4 GHz pour le cluster performance, ce qui semble bien bas aussi pour ce dernier, mais là encore, il n'est pas à écarter qu'elle fut potentiellement mal relevée par le benchmark. Les scores varient ici entre 1000 et 1020 points en monothread et entre 3427 et 3502 en multithread.



La suite au prochain épisode... On devrait être fixé aux alentours du 9 février, date de sortie du Samsung Galaxy S22 ! (Source)