Alors que NVIDIA déterre ses anciens GPU et semble bien parti pour réchauffer sa RTX 2060 en version 12 Gio le 7 décembre prochain — et il n’y a aucun mal à cela, nous aurions même largement préféré que cela arrive plus tôt ! – voilà que des fieffés impatients russes ont coupé l’herbe sous le pied du caméléon.

En effet, un youtuber du nom de VIK-on s’est amuser à désosser une RTX 2060 de chez ASUS qui n’avait rien demandé à personne, et l’a frankeinsteinisée en troquant ses puces de GDDR6 de 6x1Gio en 6x2Gio en provenance de Samsung, en jouant du décapeur thermique et d’autres équipements plus spécialisés encore. Aucun autre changement n’a été nécessaire, qu’il s’agisse du BIOS (de toute manière chiffré) ou de microcontrôleur : la compatibilité était assurée dès la conception du bousin. Un tel choix n’est guère surprenant, car des économies de composants et de mutualisation des chaînes de production mènent souvent à ce type de situation - souvenez-vous des RTX 480 4 Gio transformables en 8 Gio.

Et dans la pratique ? Aucun problème, ou presque : si les 12 288 Mio sont bien détectés par GPU-Z, la carte est sujette de temps à autre à des écrans noir inconvenus... qui se règlent facilement en passant la carte en mode « performance » dans le panneau de configuration NVIDIA. Notez que le modder est loin d’en être à sa première tentative de mise à jour de VRAM, car ses méfaits avaient déjà été expérimentés sur une RTX 3070 16 Gio ou encore une RTX 2070 à 16 Gio elle aussi, qui avaient également ce bug suite aux modifications. Reste que, pour le commun des mortels, la version à la GDDR boostée devrait arriver dans deux semaines : de quoi, enfin, proposer un GPU décent à prix raisonnable au pied du sapin ?

(Source : VideoCardz)

