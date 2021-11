Écrit par Thierry C. | 25 Novembre 2021 à 18h36 | 140 bims

no ragotz

Mionix réitère ses ventes flash pendant le black friday et propose ses best-sellers d'antan au même prix que lors des ventes de Pâques. Si vous ne connaissez pas la marque, elle se balade dans notre milieu depuis une paire d'années, mais vivotait depuis 2018, faute de dirigeant éclairé aux commandes. Maintenant qu'elle est reprise en main, ses classiques sont mis à jour, et il faut vider les stocks restants.

La Naos QG

Voilà pourquoi vous trouverez la Naos QG avec son capteur cardiaque est à 40 €, ou le clavier méca' Zibal 60 en version FR, non pas à six balles soixante comme nous l'annoncions il y a 10 ans, mais à 40 € (Switch Cherry MX Black). Tapis de souris, patins améliorés et autre mulot d'entrée de gamme sont aussi disponibles.

Les frais de port démarrent à 7,99 € et varient selon l'importance de votre commande. Si vous êtes intéressés par un setup en back up, ou de quoi vous équiper en matériel convenable pour pas trop cher, suivez le lien juste en dessous.