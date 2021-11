MINISFORUM a eu la bonne idée de recycler l'AMD 4700S dans un barebone. Pour rappel, c'est le CPU des PS5 qui a un iGPU désactivé (probablement défectueux de série), et de la GDDR6 en guise de mémoire centrale. On le trouvait au détail chez certains VPC à prix pas franchement amical, désormais on le trouvera dans le CR50. La boite, en alu bleu ciel, mesure 20.5 cm de long x 19.2 cm de large x 8.6 cm de hauteur. Dedans, en sus de la carte maman, du 4700S et de la GDDR6, on constate l'adjonction d'un système de refroidissement actif sur le CPU, mais aussi sous la carte mère avec caloducs et moulin, ainsi qu'une RX 550 simple slot que se retrouve placée au-dessus de tout ça.

Pour le stockage, c'est l'option qui fait varier la facture, pas de SSD et le CR50 vous en coûtera 679 $, un SSD de 256 Go et ça monte à 729 $, passer sur un SSD de 512 Go et le prix grimpe à 759 $. MINISFORUM ne surfacture pas l'upgrade stockage, c'est une bonne chose, finie l'option SSD 250 Go à +100 $ !

La connectique est riche, mais en face arrière seulement. Comptez sur le connecteur d'alimentation spécial, 8 USB 2.0/3.0, une prise réseau gigabit Ethernet, les prises son classiques, un HDMI et un DVI. C'est tout, mais ça a bonne allure, et ça devrait permette de faire ce qu'on veut, avec exception pour le gaming qui devrait être très juste. Pour le reste, pas d'inquiétude !