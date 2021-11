PNY n'est pas un acteur majeur dans le secteur de la RAM, certes, mais il a une casquette multiple qui lui confère de la compétence. Nous avons, par le passé, et c'est récent, proposé sa DDR4 en bon plan, eh bien voici le catalogue en DDR5 du Tony Micelli de l'IT. Il y a deux gammes distinctes, la "Performance" qui se caractérise comme étant l'entrée de gamme, et la XLR8 Gaming MAKO qui est plus véloce.

La série Performance comporte une seule référence en termes de spécificité, DDR5 4800 cas 40, tension 1.1 V, pas de radiateur, PCB noir, mais dessus, on trouve ce que souhaite le JEDEC, à commencer par les régulateurs de tension. Il n'est pas mentionné la capacité des kits futurs, mais on peut tabler sur 2 x 16 Go d'emblée.

La série XLR8 Gaming MAKO se divise en deux séries, la version classique, et l'autre RGB. Même cas que pour les "Performance", on n'a pas la taille des kits, par contre on sait que ce sera de la DDR5 5600 cas 36 à 1.25 V. On notera la présence de radiateurs pour aider à la dissipation thermique. Pour conclure, la disponibilité ne sera pas massive au début, la Performance arrivera à la mi-novembre, tandis que les XLR8 MAKO débouleront plus tard dans le dernier semestre 2021. Quant aux kits plus rapides, il faudra se projeter vers 2022.